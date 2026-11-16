La expresidenta Cristina Kirchner avaló la designación del diputado peronista entrerriano Guillermo Michel como próximo miembro del Consejo de la Magistratura, en representación del bloque del PJ en la Cámara baja. Con esa decisión, la jefa partidaria ensayó un notorio giro estratégico respecto del perfil de sus enviados a un organismo clave en la relación de la política con el Poder Judicial.

Fuentes partidarias confirmaron esta noche a LA NACION que Michel, que integra las filas del peronismo federal y es cercano a Sergio Massa, será formalmente propuesto por el peronismo para sumarse al Consejo de la Magistratura. En tanto, la suplente de Michel será Lucía Cámpora, integrante de la organización que lidera Máximo Kirchner.

De acuerdo a las fuentes consultadas, en la negociación interna que derivó en la designación de Michel participó Juan Manuel Olmos, también referente del peronismo federal y auditor general de la Nación, de fluidos nexos con el Poder Judicial.

Guillermo Michel, cuando era director de Aduanas, junto a Sergio Massa como ministro de Economía

“Michel representa a un espacio más amplio y tiene dotes para hablar con sectores con los que nosotros no tenemos relación”, se sinceró esta noche una fuente cercana a la expresidenta.

Hasta el momento, los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura -el organismo encargado de la selección y control de los jueces- eran, por el bloque de diputados del PJ, Vanesa Siley y Rodolfo Tahilade, ambos con un perfil cercano a la consigna del lawfare.

“Entendemos que es un acuerdo razonable, porque nos ayuda en un lugar complicado para nosotros”, evaluó un dirigente kirchnerista al justificar la decisión de Cristina Kirchner y negar, de paso, que la determinación vaya en contra de su propio espacio dentro del peronismo.

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