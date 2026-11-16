Agravaron la imputación contra el entrenador de rugby que golpeó a un médico en una pizzería y le agregaron un antecedente

La Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby de 47 años que permanece detenido por haber golpeado brutalmente al médico Mauro Sampietro en una pizzería del barrio Docta.

La Fiscalía de Instrucción de la Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera, modificó la calificación legal: el acusado, que inicialmente estaba imputado por lesiones leves y amenazas, ahora enfrenta cargos por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.

La decisión se conoció después de que los estudios médicos determinaran el alcance de las lesiones sufridas por Sampietro, quien recibió más de diez golpes en el rostro y debió ser atendido por las fracturas provocadas durante el ataque.

Según el diagnóstico incorporado a la causa, sufrió una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento. También presenta otras lesiones faciales y una fractura de tabique, según relató posteriormente.

El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 21, cuando el médico cenaba en una pizzería de barrio Docta. Díaz llegó al establecimiento acompañado por una mujer y comenzó a increparlo porque, según la acusación, consideró que Sampietro había mirado a su esposa. La discusión escaló rápidamente y terminó en una agresión física.

La brutal agresión de un profesor de rugby a un médico en Córdoba

Las cámaras de seguridad del comercio registraron buena parte de la secuencia. De acuerdo con el relato de la víctima, después de pagar la comida, el profesor de rugby volvió a confrontarlo y comenzó a golpearlo. La agresión continuó incluso cuando Sampietro quedó arrinconado en un sector de depósito y cayó al piso.

“Me torturaba, porque mientras estaba en el piso me decía: ‘¿Está bien así o querés que siga?’. Yo le decía: ‘Pará, flaco, me vas a matar’, pero seguía pegándome y diciéndome que le pidiera disculpas”, contó el médico en declaraciones a Radio Rivadavia.

Pese a los intentos de intervención de empleados y de otras personas presentes en el local, el agresor se retiró en una camioneta Ford Ranger. La denuncia y el análisis de las imágenes permitieron orientar la investigación hacia el sospechoso.

Secuelas que preocupan a la víctima

A más de una semana del ataque, Sampietro manifestó su preocupación por las consecuencias que las lesiones sufridas podrían dejarle en la vista. Si bien la inflamación del rostro disminuyó con el paso de los días, advirtió que comenzaron a hacerse más evidentes algunas alteraciones en el ojo izquierdo.

“Estoy bastante preocupado, ahora que han corrido los días y que el edema se ha reabsorbido, noto mi ojo bastante afectado, padezco un escotoma en el lado superoexterno asociado a fotofobia y eso hace que me preocupe mucho más de lo que estaba antes porque realmente el órgano está afectado”, explicó.

Así quedó Mauro San Pietro luego de la agresión de Martín Díaz, el entrenador de Rugby del club Universitario de la ciudad de Córdoba que lo atacó en una pizzería

El escotoma es una alteración del campo visual que genera una zona en la que la visión aparece disminuida o ausente. La fotofobia, en tanto, es una sensibilidad anormal a la luz. En el caso del médico, ambas afecciones podrían dificultar tareas profesionales que requieren precisión visual, como la realización de suturas. Por ese motivo, continúa sometiéndose a estudios para determinar el alcance de las secuelas y las posibles complicaciones futuras.

El abogado de la víctima, Nicolás Villafañe, confirmó que la nueva calificación legal fue dispuesta por la fiscal Bruera y que también se incorporará a la investigación un antecedente protagonizado por Díaz en 2024.

Según la información aportada por la querella, el acusado había protagonizado una discusión de tránsito que derivó en una pelea y en una investigación por lesiones graves . Ese episodio será incorporado al expediente actual y podría ser considerado por la Justicia al evaluar la situación procesal del detenido.

Sampietro también cuestionó la conducta del agresor después de la golpiza. Dijo que, a través de su defensor, le hicieron llegar que Díaz estaba arrepentido, aunque aseguró que no recibió un pedido de disculpas directo y que no cree en ese supuesto arrepentimiento.

La víctima, además, cuestionó la respuesta del efectivo policial que cumplía un servicio adicional en el barrio. Según su relato, los empleados del comercio solicitaron su intervención durante el ataque, pero el agente se habría negado al considerar que se trataba de un establecimiento privado. “¿Para qué pagamos un policía adicional?”, planteó.

Tras la denuncia, investigadores de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles analizaron registros de cámaras públicas y privadas, identificaron la camioneta utilizada para escapar y reunieron testimonios. Díaz fue detenido el miércoles 11 de noviembre y quedó a disposición de la Fiscalía UTI 22.

La repercusión del caso también tuvo consecuencias en el ámbito deportivo. El Club Universitario de Córdoba resolvió apartar de manera inmediata a Díaz de sus actividades y funciones como profesor de rugby. Además, dispuso su suspensión como socio, una medida que se mantendrá “hasta tanto haya una resolución judicial sobre los hechos”.