SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ELIZALDE, Ricardo Estanislao de, q.e.p.d. - Su hermano Alejandro y M. Josefina Araujo de Elizalde despiden al queridísimo Richard y acompañan a Caro, Ana, Belén, sus hijos y nietos con mucho amor.

Avisos fúnebres

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