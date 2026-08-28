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EPPER, Carlos Emilio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ EPPER, Carlos Emilio, q.e.p.d., 26-8-2026. – Compañía de Tierras Tecka S.A. despide a su gran amigo Carlos y ruega una oración en su memoria en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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