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LA NACION

EPPER, Carlos

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

EPPER, Carlos, q.e.p.d. 26-8-2026. - La Asociación Argentina Criadores de Merino despide a su gran amigo, quien fue un gran estandarte defensor de la raza, dejando una oración por él, en este triste momento.

EPPER, Carlos, q.e.p.d., 26-8-2026. - Pepa, Cecilia, Josefina Paz y Cristina Sande despiden a su querido amigo de tantos años y ruegan una oración en su memoria.

EPPER, Carlos, q.e.p.d., 26-8-2026. - El directorio y personal de La Juciela S.A. despiden con profunda tristeza a Carlos y ruegan una oración en su memoria.

EPPER, Carlos E. - falleció el 26-8-2026. - Mercedes Parola y Flia. lo despiden con enorme tristeza guardando el recuerdo de un profundo amor. Responso hoy, de 15 a 16 hs., sala velatoria A de Parque Memorial en Pilar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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