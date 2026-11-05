SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ESCANDELL, José, q.e.p.d. - Quienes formamos parte de Grupo Servicemen, su directorio, empleados y Graciela Cardini de Roger, despedimos a nuestro querido José con hondo pesar y acompañamos a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa