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ESCANDELL, José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ESCANDELL, José, q.e.p.d. - Quienes formamos parte de Grupo Servicemen, su directorio, empleados y Graciela Cardini de Roger, despedimos a nuestro querido José con hondo pesar y acompañamos a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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