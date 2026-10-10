SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ESPINOSA, Elida María Ángela, q.e.p.d., falleció el 7-10-2026. - Te recordaremos con mucho amor, tus hijos Eduardo y Verónica, tus nietos Florencia, Martín, Agostina, Martín y Lucía y tus bisnietos Balthazar, Isabel y Vicente, junto a tu nuera, hermanas, cuñado y sobrinos. Como vos decías, Dios es bueno, Dios es grande y Dios existe.

Avisos fúnebres

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