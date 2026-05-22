SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESTRADA, Roberto. - Jorge Seigneur, Carlos Gimenez y Juan Zitnik despiden con profundo cariño a Roberto y acompañan a su familia en su dolor.

ESTRADA, Roberto. - Todos los compañeros de Fianzas y Crédito y el directorio acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa