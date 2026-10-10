ETCHEBERRY CASTAÑOS, Graciela Elena,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ETCHEBERRY CASTAÑOS de QUESTA, Graciela Elena, q.e.p.d. - El consorcio Prop. Av. Pte. M. Quintana 71 acompaña a la familia en este momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa