ETCHEBERRY CASTAÑOS, Graciela

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ETCHEBERRY CASTAÑOS de QUESTA, Graciela, q.e.p.d. - Octavio e Inés Schindler, sus hijos María Eugenia y Juan, Sol y Nacho, Octavio Martín y Jimena, Geraldine y Santiago, Eduardo y Tati, y sus 19 nietos lamentamos con mucha pena la muerte de nuestra querida Graciela, con quien tantos lindos momentos pasamos y pedimos oraciones por su alma.

Avisos fúnebres

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