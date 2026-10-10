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ETCHEBERRY CASTAÑOS, Graciela
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ETCHEBERRY CASTAÑOS de QUESTA, Graciela, q.e.p.d. - Octavio e Inés Schindler, sus hijos María Eugenia y Juan, Sol y Nacho, Octavio Martín y Jimena, Geraldine y Santiago, Eduardo y Tati, y sus 19 nietos lamentamos con mucha pena la muerte de nuestra querida Graciela, con quien tantos lindos momentos pasamos y pedimos oraciones por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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