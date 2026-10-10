ETCHEBERRY, Graciela Elena,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ETCHEBERRY de QUESTA, Graciela Elena, q.e.p.d., Fall. el 8-10-2026, a los 92 años. - Su hijo Ignacio y Sol Schindler y sus nietos Nicolás, José María y Santiago despiden con tristeza y agradecimiento infinito a una extraordinaria madre y abuela y piden oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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