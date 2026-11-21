SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ EVANS, Susana. - Elizabeth O¨Donnell participa con pesar el fallecimiento de Susana, y acompaña con cariño a su amiga Agustina O¨Donnell, y a Camila O¨Donnell en este momento de tanta tristeza.

✝ EVANS, Susana. - Elizabeth O¨Donnell, Gaston O¨Donnell y Fabiana Della Sala, y Hernán O¨Donnell y Verónica Cores Ponte despiden con profunda tristeza a Susana, y acompañan a sus hijas Camila y Agustina en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa