A 18 años del whitepaper fundacional firmado por Satoshi Nakamoto, bitcoin está en lo que analistas definen como una “edad incómoda”. Lejos de la promesa original de desafiar al sistema financiero, hoy sus fondos cotizados en Wall Street manejan más de US$100.000 millones, mientras los gobiernos incorporan reservas estratégicas y empresas acumulan tenencias históricas de la criptomoneda más conocida.

Aunque entre instituciones, empresas y Estados se suman cerca de 3,9 millones de bitcoins (BTC), la criptomoneda todavía no termina de integrarse en la economía cotidiana. Según un estudio de RootstockLabs, solo el 1,5% de los bitcoins en circulación está activa en el ecosistema financiero descentralizado y de crédito. El 98,5% restante permanece inmovilizado en billeteras y esquemas de custodia. Además, se calcula que entre 4 y 5 millones de bitcoin se perdieron por extravío de claves privadas.

“Bitcoin se puso un poco más aburrido. Había una expectativa de que venía a cambiarlo todo, pero hoy empieza a ser realidad: grandes bancos pasaron de defenestrarla a incluirla como el activo con mejor proyección a mediano y largo plazo. Esa edad incómoda tiene que ver con que los idealistas dicen que el sistema lo está asimilando, mientras que el sistema no termina de entender qué función cumple”, dijo Diego Gutiérrez Zaldívar, cofundador y CEO de RootstockLabs, a LA NACION.

Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO de RootstockLabs, en el festejo por la mayoría de edad de la criptomoneda Gentileza

El informe afirma que el mercado atraviesa una transición. Aunque en una primera etapa la criptomoneda consistió en consolidarse como una entidad monetaria —su primera transacción en 2010 fue de 10.000 BTC por dos pizzas— con un límite de 21 millones de unidades, la próxima fase consistirá en definir qué utilidad financiera se le puede dar a ese capital.

“Al principio Bitcoin funcionó como medio de pago porque estábamos experimentando y el dinero no era digital en esa época. Pero cuando se entendió que las blockchains no son buenas escalando como procesadores de pago, sino como mecanismos de coordinación económica, ese uso cayó”, explicó Gutiérrez Zaldívar.

A esa limitación técnica se sumó la llegada de las stablecoins (o dólares digitales). “Si mandabas un pago transfronterizo en Bitcoin, la otra parte tenía que liquidarlo casi instantáneamente para no quedar expuesta a la oscilación de precio. Al nacer los stablecoins, las remesas y el consumo migraron allí y Bitcoin terminó consolidándose como reserva de valor”, agregó el CEO de RootstockLabs.

El 22 de mayo de 2010, el programador Laszlo Hanyecz compró dos pizzas con Bitcoin, en la primera transacción hecha con la criptomoneda

“Si bitcoin fuera solo reserva de valor, la gente que puede usarlo es el 15% o 20% más afluente de la población para atesorar capital por más de tres años. El resto vive mes a mes, semestre a semestre. Por eso hay que hacer que bitcoin sea productivo”, subrayó.

La propuesta apunta a resolver la tensión entre dos necesidades: atesorar valor para el mediano y largo plazo y obtener liquidez para el corto plazo con un solo instrumento.

Es que a través de plataformas de segunda capa (layer 2) de bitcoin como Rootstock, empresas y particulares pueden poner sus tenencias en garantía y tomar préstamos en dólares sin desprenderse de sus monedas para cubrir gastos operativos o personales.

“Son préstamos sin default. Como el contrato tiene el control del colateral, si la persona no paga, el sistema liquida el activo de forma automática e instantánea. En una propiedad, ejecutar un crédito hipotecario por morosidad lleva meses o años de juicios y tasaciones; esto, a medida que gane escala, va a ser el sistema de crédito más eficiente que exista”, explicó el directivo.

El informe suma que el mercado global de préstamos respaldados por criptoactivos ya ronda los US$70.000 millones, y que las empresas públicas acumulan más de 1,26 millones de BTC, por lo que se abre la puerta a esquemas de financiamiento corporativo a gran escala.

Gutiérrez Zaldívar: "Vamos a terminar adoptando los mismos mecanismos de seguridad de Bitcoin para entrar a cualquier plataforma"

En ese sentido, la infraestructura de bitcoin cumple un rol clave frente al avance de la Inteligencia Artificial (IA). “La seguridad informática basada en usuarios y contraseñas es obsoleta en el mundo de la IA. El estándar de Bitcoin en seguridad es el más avanzado en el entorno digital y la sociedad va a terminar adoptando esos mismos mecanismos para entrar a su cuenta o a cualquier plataforma”, anticipó Gutiérrez Zaldívar.

¿Qué falta para la integración de los bancos con Bitcoin? El titular de RootstockLabs contestó: “Las instituciones no pueden operar de manera directa con un protocolo descentralizado anónimo porque sus modelos de cumplimiento exigen una contraparte legal si algo falla. Hace falta desarrollar esa capa institucional corporativa sobre la blockchain”.

La regulación, concluye, llegará por decantación: “Los marcos normativos suelen proteger el status quo y solo se adaptan cuando la innovación de la sociedad se vuelve masiva e innegable. A sus 18 años, bitcoin dejó de ser una promesa experimental para convertirse en una alternativa financiera neutral que ya nadie puede ignorar”.