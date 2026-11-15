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F., Inés

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

F. de CASSAGNE, Inés, Dra. - La Fundación Emilio Komar te despide con mucho cariño y la firme esperanza de que estarás con Enrique junto al Señor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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