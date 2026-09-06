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FACHT, Margarita Peman de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FACHT, Margarita Peman de, q.e.p.d., falleció el 5-9-2026. - Roberto Facht junto a Marina y familia, Carl y familia y Jeannine despedimos con tristeza a Margarita y acompañamos con mucho cariño a Guillermo, Pedro y Tatiana y familias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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