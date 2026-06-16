SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FAGALDE GRONDONA, Alfredo Luciano, q.e.p.d. - Su hermano Miguel, su sobrino Juan, su sobrina política Gloria Rossi y sobrinos nietos Victoria, Eugenio y Juan Ignacio acompañan a Lilí y todos los chicos y despiden a quien fue un hermano y tío excepcional.

✝ FAGALDE GRONDONA, Alfredo Luciano, q.e.p.d. - Sus hermanos Ana, María y Richie, sus sobrinos O¨Grady: Francisco, Delfina e Ignacio Piazza, Elisa y Facundo Palacios y María y J. Ignacio Sarmiento y sus sobrinos nietos lo despiden con inmensa tristeza y agradecen haber podido gozarlo.

✝ FAGALDE GRONDONA, Alfredo Luciano, q.e.p.d., falleció el 15-6-2026. - ManpowerGroup Argentina despide con profundo pesar a Alfredo, quien fuera presidente y director general, y una figura fundamental en la historia de la compañía en el país y en la región. A lo largo de 44 años de trayectoria, impulsó el crecimiento de la organización con una visión centrada en las personas, el trabajo y el desarrollo del talento. Honra con gratitud su cercanía, su generosidad y su legado. Acompaña con afecto a Lili, a sus hijos y a toda su familia.

Avisos fúnebres

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