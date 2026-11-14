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FASANO, Gerardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FASANO, Gerardo, 10-11-2026. - Marcela; sus hijos Mercedes y Gonzalo; Sofía y Rodolfo; Teo y Mica y nietos acompañan a Mica en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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