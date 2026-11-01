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FELDTMANN DE GONZÁLEZ, María Cristina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FELDTMANN de GONZÁLEZ, María Cristina, q.e.p.d. - Sus sobrinos Oscar, Carlos, Cristian, Margarita, Guillermo Kammerath y sus familias la despiden con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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