FELDTMANN, María Cristina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FELDTMANN de GONZÁLEZ, María Cristina, q.e.p.d. - María Ana Feldtmann despide con enorme tristeza a su querida hermana y ruega una oración en su memoria.

✝ FELDTMANN de GONZÁLEZ, María Cristina, q.e.p.d. - Sus sobrinos Noël, Marcelo, Mariano, Carlos, Lucio, Emilio y Pablo, junto con sus familias, despiden con enorme cariño y profunda tristeza a su querida tía.

✝ FELDTMANN de GONZÁLEZ, María Cristina, q.e.p.d. - Sus sobrinos María, Máximo y Federico Feldtmann, y sus familias, despiden a su querida tía.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa