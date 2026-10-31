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FELDTMANN, María Cristina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FELDTMANN de GONZÁLEZ, María Cristina, q.e.p.d. - María Ana Feldtmann despide con enorme tristeza a su querida hermana y ruega una oración en su memoria.
✝ FELDTMANN de GONZÁLEZ, María Cristina, q.e.p.d. - Sus sobrinos Noël, Marcelo, Mariano, Carlos, Lucio, Emilio y Pablo, junto con sus familias, despiden con enorme cariño y profunda tristeza a su querida tía.
✝ FELDTMANN de GONZÁLEZ, María Cristina, q.e.p.d. - Sus sobrinos María, Máximo y Federico Feldtmann, y sus familias, despiden a su querida tía.
Aviso publicado en la edición impresa
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