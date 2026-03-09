1
FERNANDEZ DELPECH, Horacio Martín
✝ FERNANDEZ DELPECH, Horacio Martín q.e.p.d., falleció el 7-3-2026. - Su mujer María Luisa Larumbe, sus hijos Carola y Estanislao Peña, Horacio y Magdalena del Carril, Gastón y Fátima Corbi; sus nietos: María, Delfina, Justina, Estanislao, Horacio, Tomás, Joaquín, Trinidad, Mateo, Gerónimo y Renata despiden a Tati con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria. LÁZARO COSTA. TEL. 3916-1187
