FERNANDEZ DELPECH, Horacio Martín

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNANDEZ DELPECH, Horacio Martín q.e.p.d., falleció el 7-3-2026. - Su mujer María Luisa Larumbe, sus hijos Carola y Estanislao Peña, Horacio y Magdalena del Carril, Gastón y Fátima Corbi; sus nietos: María, Delfina, Justina, Estanislao, Horacio, Tomás, Joaquín, Trinidad, Mateo, Gerónimo y Renata despiden a Tati con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria. LÁZARO COSTA. TEL. 3916-1187

Avisos fúnebres
