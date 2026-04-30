Cómo es y dónde queda el edificio donde se filmó “El encargado”, la serie con Guillermo Francella en su cuarta temporada

Luego de tres exitosas temporadas y coronarse como una de las series más vistas de la Argentina, El encargado, la ficción protagonizada por Guillermo Francella en la piel de Eliseo, vuelve a la pantalla chica con su última parte.

La cuarta temporada estaba prevista para estrenarse el 1° de mayo pero ya se encuentra disponible desde el 30 de abril. Disney+ sorprendió con el anuncio del adelanto de la fecha e informó que la plataforma de streaming ya tiene los nuevos episodios de la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y, como era de esperarse, el icónico edificio vuelve a ser la locación principal.

Ubicado en el barrio de Belgrano, en la calle Arribeños al 1600, el edificio se volvió un lugar muy visitado por los fanáticos de la serie que mezcla una trama de suspenso, thriller psicológico y humor negro protagonizada por el reconocido actor, quien interpreta al encargado de un edificio.

La gran pregunta que surge cuando se puede ver la icónica propiedad es: ¿cómo logran las productoras de televisión y cine filmar en edificios de viviendas? ¿Qué acuerdos son necesarios para hacer esto posible?

Estos interrogantes se dan porque, a diferencia de otras series de televisión que se filman en interiores armados especialmente para la ficción, El encargado se apropió de una locación real en plena ciudad de Buenos Aires.

Guillermo Francella junto a Luis Brandoni en la cuarta temporada de El encargado

“Cuando se filma en un edificio, primero se debe diferenciar entre los espacios a utilizar. En los casos donde se graba en áreas de dominio particular, como departamentos o locales, es suficiente con el consentimiento del propietario”, explica Federico Chiesa, abogado especialista en propiedad horizontal del estudio Chiesa & Asociados.

Sin embargo, la situación difiere cuando se trata de áreas comunes del edificio, como el frente, el hall de entrada, los ascensores o los amenities. “En estos casos, el consorcio debe presentar la propuesta a la asamblea de propietarios, ya que cualquier decisión que afecte las áreas comunes debe ser aprobada por mayoría”, agrega el abogado.

Una vez obtenida la aprobación, se firma un contrato que detalla los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas. “Aunque estos acuerdos suelen ser de naturaleza locativa onerosa, lo esencial es que su contenido esté claramente definido para evitar futuros conflictos”, aclara Chiesa. Y agrega que “en caso de desacuerdo, cualquier propietario que sienta vulnerados sus derechos puede recurrir a instancias legales, aunque este camino puede ser arduo y requiere la demostración de un daño concreto”.

Por su parte, Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, añade un punto crucial a tener en cuenta en estos casos: “El consorcio es una persona jurídica, por lo tanto es la propietaria de todos los derechos, por lo que tiene derecho a cobrar por el uso de la imagen. Este pago es un acuerdo entre las partes, no hay nada establecido”.

Fuentes del barrio y vecinos consultados por LA NACION —que pidieron reservar su identidad— aseguraron que con el acuerdo económico del uso del espacio para la primera temporada (2022), que se realizó entre la productora de la serie y el consorcio, se lograron cubrir los gastos de las expensas de todos los vecinos durante un año. En el caso de las siguientes temporadas no se pudo precisar a este medio el alcance del beneficio percibido por el consorcio siendo, al menos, similar al anterior.

¿Cómo es el edificio donde se filmó cada temporada de “El Encargado”?

Emplazado en una calle empedrada característica de la zona, entre las calles Virrey del Pino y José Hernández, llama la atención por su arquitectura tan moderna en un edificio con más de 35 años de antigüedad, con soportes de hormigón en forma de V. La construcción de 10 pisos cuenta con departamentos de entre tres y seis ambientes, que ocupan más de 150 metros cuadrados y tienen amplios balcones. Actualmente no cuenta con propiedades en venta.

Un día de rodaje en el edificio de Belgrano Google Maps

Belgrano es el cuarto barrio donde más metros cuadrados se presentaron en proyectos. Se ubica en el ranking detrás de Palermo, Caballito y Villa Urquiza desde el año 2002. Además, se ubica en el top 3 de los barrios en los que más gente busca departamentos para comprar en la Ciudad, junto a Caballito y Palermo. Actualmente, viven casi 127.000 personas en la zona.

El actor Guillermo Francella interpreta a un encargado de este edificio Google Maps

Sobre las 48 manzanas que integran Belgrano C. hay 27 emprendimientos, dos menos que el año pasado. De todas formas, la cifra está dentro de los números máximos de la serie: el metraje de los desarrollos en obra supera los 71.000 m². En concreto, del total, hay 10 desarrollos que poseen un grado de avance inferior al 5%, por lo que se podría decir que un alto porcentaje de los que están en ejecución fueron lanzados recientemente.

Las propiedades siguen desvalorizándose. La caída del valor del metro cuadrado alcanza a la mayoría de las zonas de la Capital Federal, incluso a aquellas que dentro del mercado inmobiliario se señalan como consolidadas. Es el caso de Belgrano, uno de los lugares más codiciados por los desarrolladores, donde los precios de los inmuebles continúan su camino hacia la baja.

Así es por dentro un departamento de 250 m2 que estuvo en venta en el edificio en 2019 www.zonaprop.com.ar

Según el index de Zonaprop, el valor del metro cuadrado en Belgrano ronda los US$3243/m², y es el cuarto barrio más caro de CABA. Sin embargo, por las características de la zona, las inmobiliarias con propiedades en los alrededores indican que los valores pueden ser aún mayores, superando los US$3500/m² y superando inclusive los US$4000/m² en algunos casos. Sin ir más lejos, a pocas cuadras de ahí comienza la zona conocida como “el Barrio Parque de Belgrano”, en el límite con Palermo.