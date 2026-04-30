La reflexión de Martín Caparrós sobre el discurso de Milei en la ExpoEFI 2026

Mientras el presidente Javier Milei sigue con sus ataques a los medios de comunicación, el escritor y periodista Martín Caparrós cuestionó los comentarios del libertario durante su discurso de este miércoles por la noche en el cierre de la ExpoEFI 2026 y se sumó al repudio por los reiterados agravios a la prensa.

“Hay que guardar este video. Alguna vez, cuando nos pregunten cómo eran estos años, alcanzará con decir que fue una época en que un señor así gobernaba un país. (Y, por pura vergüenza, no diremos qué país era)“, expresó en su cuenta de la red social X junto a un fragmento del discurso del mandatario.

Las críticas de Milei al periodismo

En el recorte, Milei volvió a insistir con críticas y apodos, y afirmó: “Si yo les digo cualquier cosa a ustedes, no afecto ni su vida, ni su libertad ni su propiedad. Ustedes me pueden decir exactamente lo mismo y también yo les puedo contestar, es parte de la vida".

“No voy a aceptar la psicopateada de los kukas ni de los periodistas. Hablan de mis respuestas y no dicen el montón de mentiras, calumnias, injurias y las barbaridades que dicen de mí, de mi familia, de mis hijitos de cuatro patas”, sostuvo frente a un auditorio repleto integrado por economistas y empresarios.

El posteo de Caparrós. X

Y añadió: “Han dicho todo tipo de barbaridades sobre mí. Me han acusado de incestuoso, zoofílico, y pedófilo. Creo que tengo derecho de defenderme. ¿Qué creen que es el principio de no agresión? Los periodistas pueden pegar, pero también se puede responder. Eso no afecta la libertad de expresión. Si creen que hay asimetría, les pregunto: ¿en qué momento ejercí violencia? Esto es para todos los llorones”.

Esta no fue la primera vez que Caparrós apuntó contra el Presidente. Hace pocos meses, se refirió al show de Milei durante la presentación de su último libro “La construcción del milagro” en las instalaciones del Movistar Arena. “Hace mucho que no me sentía tan judío como ahora, al escuchar al infradotado este berreando una canción que no le pertenece ni entiende. ¿Y que encima grite ‘vamos que esto le molesta a la izquierda’? Lo que molesta y duele es que los argentinos lo hayan votado. Eso sí“, sostuvo en su cuenta de X.

Fuerte cruce entre Martín Caparros y Waldo Wolff por una de las canciones que Milei interpretó en su show: “Infradotado”

Críticas al periodismo

Este mismo jueves, Milei volvió a apuntar contra la prensa y criticó la cobertura periodística de los medios de comunicación durante la sesión por el informe de gestión en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió más de 2000 preguntas de los miembros del bloque en la Cámara de Diputados.

“Desenmascarando el accionar de las basuras inmundas (95%) que llevan el rótulo de ‘periodistas’. La falta de pauta los tiene tan locos que hoy no exhiben diferencia alguna en visión”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El posteo de Milei. X

El posteo del Presidente está acompañado por una publicación de un usuario en X que cuestiona el alcance mediático que había tenido la presentación de Adorni en el Congreso y que compara el trabajo de medios como LA NACION y C5N.