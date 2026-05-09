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FERNÁNDEZ, Leonardo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ, Leonardo, q.e.p.d. - Querido Granate, el Grupo de Truco del SJV: A. Areso, J. Alvarez Echague, R. de la Arena, M. Bartak, C. Chavanne, J. J. Craviotto, D. Cubilla, J. Damianovich, J. C. Artiagoitia, J. L. Di Fiori, D. Gazcon, F. Guerra, H. Gestoso, J. M. Gornatti, C. Haberl, G. Litchmajer, P. López Colombo, G. F. López, E. Michelich, A. Macome, F. Macome, S. Mendive, F. Natale, M. Rodríguez, D. Sorribes, E. Sukaissian, R. Muñoz de Toro y R. Trappa te despiden con profunda tristeza. Te vamos a extrañar mucho, descansa en paz.

Avisos fúnebres
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