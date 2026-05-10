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FERNÁNDEZ, Leonardo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ, Leonardo, q.e.p.d. - Gustavo y Vicky Lichtmajer lo despiden con mucho dolor y abrazan a María Rosa, Xime y Andy.

Avisos fúnebres
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