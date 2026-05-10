El día llegó: Faustino Oro será gran maestro a los 12 años y pone a Argentina en el gran escenario mundial

En la mitológica isla de Cerdeña, Faustino Oro se convertirá este domingo en el segundo de los grandes maestros más jóvenes de la historia del ajedrez. Lo consiguirá a los 12 años, 6 meses y 26 días, adelantándose al histórico Serguei Karjakin, que lo consiguió a los 12 años y 7 meses en 2002 y se mantuvo como el más precoz durante casi veinte años.

Apenas seis jugadores han logrado el título de gran maestro (GM) a los 12 años. Entre ellos están el actual campeón del mundo, Dommaraju Gukesh, y su retador, Javokhir Sindarov. La lista, ya con Faustino incorporado, es ésta:

1. Abhimanyu Mishra (Estados Unidos): 12 años, 4 meses, 25 días (2021).

2. Faustino Oro (Argentina): 12 años, seis meses, 26 días (2026).

3. Sergey Karjakin (Ucrania): 12 años, 7 meses (2002).

4. Dommaraju Gukesh (India): 12 años, 7 meses, 17 días (2019).

5. Javokhir Sindarov (Uzbekistán): 12 años, 10 meses, 5 días (2018).

6. Praggnanandhaa Rameshbabu (India): 12 años, 10 meses, 13 días (2018).

El chico de 12 años es cada vez más conocido en el ámbito mundial del ajedrez; es el segundo entre los más jóvenes de la historia en acceder a la condición de gran maestro. Frans Peeters

Con todo, falta un detalle para que esto acontezca: Oro todavía necesita que Ian Nepomniachtchi (“Nepo”) se presente a jugar, cosa que damos por segura. Después de que Faustino, jugando como un relojero, ganara su partida de la octava ronda ante el maestro polaco Bartlomiej Diedbala con las piezas negras al cabo de 58 movidas de una defensa Caro Kann en su variante del avance, empezó a circular por redes la información de que si el argentino quedaba emparejado en la última ronda con el jugador de mejor posición en el ranking del torneo, esto es, Nepo, entonces, y sólo entonces, alcanzaría la tercera y última norma, y por consiguiente, el título de gran maestro, aun perdiendo esa última partida.

Una vez que efectivamente le tocó Nepo como adversario para la última fecha, quedaba confirmar la información que en ese momento era extraoficial. El director ejecutivo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), el gran maestro moldavo Victor Bologan, ratificó la noticia, mandó felicitaciones al ajedrez nacional y dijo que la institución confiaba en Argentina como un país capaz de organizar grandes eventos ajedrecísticos. Es cierto que el viento de cola que provoca el huracán Faustino es beneficioso para el ajedrez albiceleste todo. Hay que connotar que la gesta de este chico supera en mucho los récords nacionales. Poe ejemplo, hasta ahora el gran maestro más joven surgido de esta tierra es Alan Pichot, que consiguió el título a los 15 años y medio (hoy representa a España).

Tiene 12 años pero juga como un veterano: consistente cuando el adversario es superior y generoso en el ataque cuando el oponente es más débil. Frans Peeters

Volviendo al Festival de Cerdeña, digamos que Faustino no tiene por qué perder en la ronda final, e incluso puede abrírsele una puerta inesperada, que sería ganar la partida y, con ello, ganar el torneo. Sería insólito que un niño de 12 años ganara un torneo de esta fuerza, en el que compiten treinta grandes maestros. Lo lógico es que, jugando con negras y contra nada menos que Nepomniachtchi, jugador fortísimo, que fue contendiente por la corona mundial (perdió en su momento a manos del chino Ding Liren), Faustino pierda. Pero este chico está hecho para las hazañas.

En el campeonato del sur de Italia suma hasta el momento cuatro partidas ganadas y cuatro empatadas, y se mostró solvente en todas. Es importante resaltar el excelente nivel de juego que exhibe Oro. No parece que tuviera 12 años. Juega con la madurez de un veterano. Aperturas sólidas, posiciones amuralladas, construcción metódica de pequeñas ventajas; éstas son algunas de sus credenciales. No le importa si la posición a la salida de la apertura es equilibrada y no presenta desniveles, él se las ingenia para ir elaborando de a poco alguna ventaja. Así juegan los mejores del mundo.

Un niño: eso es todavía Faustino Oro, un futbolista hogareño que aprendió a jugar al ajedrez cuando por la cuarentena no se podía salir de las viviendas y pateaba la pelota en el living del departamento de Buenos Aires. Lennart Ootes

Cuando se enfrenta con algún rival más débil, entonces sí se permite jugar de manera más arriesgada, haciendo gala de su poderío táctico. Porque, en general, Faustino es de esconder el cuchillo y seguir un consejo del Viejo Vizcacha: “Llevarlo de modo de que, al salir, salga cortando”.

Veamos esta última cara de Faustino, en modo Terminator, frente el rival con el que se midió en la primera ronda de Cerdeña:

Oro, Faustino (2528) vs. Lorscheid, Gerhard (Alemania, 2136)

1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 e5 4. Cf3 Cbd7 5. Tg1 g6 6. g4 exd4 7. Cxd4 Ag7 8. Ae3 Cc5 9. f3 0-0 10. Dd2 Te8 11. 0-0-0 Ad7 12. Rb1 Ca4 13. Cxa4 Axa4

La posición al cabo de 13 movidas de Oro vs. Gerhard Lorscheid, en la fecha inaugural del Festival de Cerdeña; la partida terminó una victoria brillante del argentino sobre el alemán.

14. Cf5! (espectacular sacrificio para abrir líneas sobre el enroque adversario.) gxf5 15. gxf5 Rh8 16. Txg7! (siguen los sacrificios para desguarnecer al rey enemigo.) Rxg7 17. Ad4 h6 18. Ac4 De7 19. Dc3 Tg8 20. b3 c5 21. Axf6+ 1–0

¿Qué se puede esperar de Faustino Oro en adelante? Algunos indicios, señales y referencias nos permiten trazar una proyección a largo plazo. Todos los niños prodigios llegaron lejos en el ajedrez. Algunos fueron campeones del mundo, y los que no, estuvieron cerca. Como vimos en la lista de más arriba, el actual campeón Gukesh, y su retador, Sindarov, que hoy tienen 20 años, lograron el título de GM a la misma edad que Faustino. Se puede prever, sin ser adivino, que dentro de dos o tres años el chico argentino accederá a la élite de los mejores del mundo, que son los treinta y pocos jugadores que tienen más de 2700 puntos de ranking Elo. Y con determinación, buena preparación y una dosis de suerte –también necesaria en el ajedrez–, para cuando tenga alrededor de 18 años estará peleando por ser campeón mundial.

Claro que muchos factores de la vida pueden intervenir en beneficio o en detrimento de lo ideal. Pero está claro que Faustino Oro puede ser campeón mundial de ajedrez. Y, por supuesto, lo quiere.

Hoy el chico porteño anda por los 2528 puntos de Elo, en pleno ascenso; en el Festival de Cerdeña está a medio punto de la cúspide a falta de una rueda y eso, más tener tres o más grandes maestros como contrincantes y la categoría de los rivales, con al menos 2600 unidades de promedio, le otorgan la tercera y última norma que le faltaba para volverse GM. Aeroflot Open

¿Qué implica para Argentina?

La conversión tan temprana del porteño en gran maestro puede representar para el país la oportunidad de volver a ser una potencia mundial en este juego. Puede conllevar un impulso en todos los niveles del ajedrez. Educativo, para que el ajedrez inunde las escuelas y los centros de enseñanza del país. Deportivo, para que muchos jóvenes sigan la estela de Faustino, e incluso retomar la que dejó el hecho de que en los años cincuentas Argentina fue tres veces consecutivas subcampeona olímpica. Organizativo, estableciendo un puente con tantos grandes acontecimientos que se desarrollaron en nuestro país: el match José Raúl Capablanca vs. Alexander Alekhine de 1927, del que pronto se cumplirán cien años; las Olimpíadas de 1939 y 1978 en Buenos Aires, y campeonatos mundiales, como el de Potrero de Funes, San Luis, de 2005.

Así, el esplendor de Faustino Oro, además del genio de un niño, puede indicar en su rubro un camino para el país.