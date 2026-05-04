SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERNANDEZ MAC LOUGHLIN, Guillermo, q.e.p.d., 3-5-2026. - Querido Mito, gracias por todo lo que nos diste y más. Tus hijos, Guillermo y Mechi; tus nietos, Tomás, Catalina, Francisco, Santino, Vicente y Emir y tus yernos Fernanda Sapin y Luis Tempone. ¡Cómo te vamos a extrañar!

✝ FERNANDEZ MAC LOUGHLIN, Guillermo J., q.e.p.d. - Sus consuegros Silvia y Antonio Tempone; sus hijos Mercedes y Luis, Ana del Carril y Carlos Augusto, Verónica y Pablo Plater, Carolina Jiménez y Mariano y Ezequiel y nietos recordarán por siempre a su querido Mito y elevan oraciones por su alma.

✝ FERNANDEZ MAC LOUGHLIN, Guillermo. - Charlie Brady, sus hijos Lucas y Mai, Patricia y Micky, Guillermo y Anita y Mateo y Sol despiden con mucho cariño a Mito y acompañan a sus hijos y familias.

✝ FERNÁNDEZ MAC LOUGHLIN, Guillermo. - Mito, te despedimos con mucho amor, gracias por estar siempre. Juani y Dioni Quesada, y Delfi y Simón Díaz Alberdi.

✝ FERNANDEZ MAC LOUGHLIN, Guillermo, q.e.p.d. - Jorge y Mónica Cicardo y toda su familia despedimos al querido Mito con todo nuestro amor. Te vamos a extrañar

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa