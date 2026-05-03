Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, en vivo: el minuto a minuto de la carrera con Franco Colapinto
La carrera se adelantó por la presencia de tormentas eléctricas; transmiten Fox Sports y Disney+
Vuelta 3
Se estudia un incidente entre Hamilton y Colapinto en la curva 11, en el inicio de la carrera. Habrá que esperar si se toma alguna medida o sanción para el argentino o el británico.
Vuelta 1
Charles Leclerc hizo una gran largada, lo sobrepasó a Antonelli y quedó primero en el inicio de la carrera. Colapinto llegó a quedar sexto, pero Hamilton pudo pasarlo y el argentino quedó en el séptimo puesto, uno más de lo que fue su largada.
Largó el Gran Premio de Miami
Se corre la cuarta fecha de la temporada.
La vuelta previa
Los 22 pilotos ya giran en el autódromo de Miami. Luego de lo que será la vuelta previa estarán largando la cuarta fecha de la temporada. La carrera comenzará con la pista seca, pero se aguardan lluvias durante el Gran Premio.
Se acerca la carrera
Sonó el himno de los Estados Unidos y de a poco se encamina el Gran Premio de Miami. Los pilotos se acercan a sus respectivos garajes y luego regresarán a la parrilla para subirse a sus autos.
Here's how we'll start in Miami 👀— Formula 1 (@F1) May 3, 2026
...But minus the Red Bull of Isack Hadjar who was DSQ'd from Qualifying 👇#F1 #MiamiGP https://t.co/7mrSgDMsrt
Más estrellas presentes
Rafaela Nadal habló con Disney+ en la previa de la carrera. “Disfrutando del fin de semana, hace mucho que sigo la F1. Tengo muy buen relación con Carlos Sainz, admiro a Hamilton, a Max y estoy expectante por el nuevo formato”.
Acomodan los autos
A poco menos de media hora para el inicio de la carrera, los mecánicos llevan los monoplazas a la grilla de largada. Vale destacar que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió adelantar tres horas la largada a raíz de la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario de la carrera, que estaba pautado para las 17 (hora de la Argentina).
Otra novedad es que Isack Hadjar no cumplió con la dimensión reglamentaria (2 milímetros de más) de la tabla del suelo en su monoplaza y largará desde el último lugar de la grilla. De esta forma, todos los pilotos que habían quedado por detrás de él en la clasificación suben un puesto en la parrilla y, así, Pierre Gasly toma su lugar y saldrá 9°, justo detrás de Colapinto.
El rendimiento de Nicolás Varrone
El argentino que se desempeña en la Fórmula 2 finalizó 13° en la Feature Race. La carrera se disputó bajo una intensa lluvia en el circuito de Miami, que terminó con 25 de las 33 vueltas pactadas.
El triunfo, luego de varias alternativas y el ingreso del Auto de Seguridad, fue para Gabriele Mini, luego de una dura lucha en las últimas vueltas con Dino Beganovic y el brasileño Rafael Câmara, quienes completaron el podio.
El piloto argentino Nicolás Varrone se retrasó en la largada cuando se pasó en la primera curva, cayendo en el clasificador hasta el 11º puesto. Comenzó su recuperación para llegar al 8º lugar cuando ingresó para el cambio de neumáticos.
Luego del recambio y cuando intentaba volver al top ten, el piloto argentino se tocó con el noruego Martinius Stenshorne, cayendo al 15º puesto y recibiendo una penalización de 10s., pero logró reponerse para finalizar 13º.
Así será la carrera
Se disputa a 57 vueltas al Autódromo Internacional de Miami, que tiene un circuito con 19 curvas y 5.412 metros. Los últimos ganadores de este Gran Premio fueron Max Verstappen (Red Bull) en 2022 y 2023; Lando Norris (McLaren) en 2024 y Oscar Piastri (McLaren) en 2025.
Más presencias argentina
Juan Martín Del Potro pasó por los boxes de Alpine y saludó a Franco Colapinto: “Dale con todo”, le manifestó el extenista al piloto argentino, mientras se abrazaban y se saludaban.
Messi se subió a un auto y saludó a Colapinto
Lionel Messi llegó a los boxes de Mercedes y se sentó en el monoplaza de Kimi Antonelli, piloto que largará en el primer puesto. Además, junto a toda su familia, se tomaron una foto con el argentino Franco Colapinto.
El capitán de la selección argentina habló mientras firmaba autógrafos a algunas camisetas y habló con algunos periodistas: “Disfrutando con la familia, viviendo esta experiencia por primera vez, lo quería saludar a Franco”, expresó.
Se esperan lluvias y se seca la pista
La probabilidad de precipitaciones en Miami será del 40 al 50% entre las 12:00 y las 14:00 (hora local), franja en la que se disputará la carrera. Se esperan lluvias aisladas, de intensidad moderada a localmente fuerte, y no se descartan tormentas eléctricas con ráfagas de viento de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente.
The thunderstorms have already started in Miami ⛈️ pic.twitter.com/Q4iCNRplNj— Autosport (@autosport) May 3, 2026
Hadjar, desde el fondo
El piloto francés Isack Hadjar fue excluido tras la clasificación del Gran Premio de Miami luego de que se detectó que su monoplaza infringía el reglamento técnico de la Fórmula 1. El equipo Red Bull admitió el error tras la verificación técnica en la que se halló que la tabla del suelo del RB22sobresalía dos milímetros más allá de lo permitido por la normativa vigente para la temporada 2026. De esta forma, el número 6 largará desde el fondo de la grilla.
La llegada de Messi
Los organizadores se revolucionaron cuando Lionel Messi y toda su familia llegaron al paddock para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.
Lionel Messi y familia a su llegada al Gran Premio de Miami.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/GQZaRh1zRO— José Armando (@Jarm21) May 3, 2026
La grilla de partida
El Gran Premio de Miami tendrá en la cima de la grilla de partida al italiano Kimi Antonelli, detrás partirá Max Verstappen y en la tercer plaza estará Charles Leclerc. Para Franco Colapinto será una jornada muy especial porque partirá desde la zona de los puntos, ya que en la clasificación logró el octavo puesto.
Kimi Antonelli and Max Verstappen on the front row! 👀— Formula 1 (@F1) May 2, 2026
Here's your Miami Grand Prix starting grid ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/cH0yp8FKq4
Bienvenidos al Gran Premio de Miami
Bienvenidos a la transmisión del minuto a minuto del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió adelantar tres horas la largada del Gran Premio de Miami de este domingo, a raíz de la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario de la carrera, que estaba pautado para las 17 (hora de la Argentina). La prueba que comenzará a las 14, será televisada por Disney +.
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