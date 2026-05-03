Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, en vivo: el minuto a minuto de la carrera con Franco Colapinto

A poco menos de media hora para el inicio de la carrera, los mecánicos llevan los monoplazas a la grilla de largada. Vale destacar que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió adelantar tres horas la largada a raíz de la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario de la carrera, que estaba pautado para las 17 (hora de la Argentina).

Otra novedad es que Isack Hadjar no cumplió con la dimensión reglamentaria (2 milímetros de más) de la tabla del suelo en su monoplaza y largará desde el último lugar de la grilla. De esta forma, todos los pilotos que habían quedado por detrás de él en la clasificación suben un puesto en la parrilla y, así, Pierre Gasly toma su lugar y saldrá 9°, justo detrás de Colapinto.