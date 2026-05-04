Cuál es y cómo anda el modelo más barato de Hyundai

Hacia fines de 2024, Hyundai finalmente lanzó en la Argentina el Hyundai HB20, un hatchback del segmento B que compite de manera directa con modelos como el Toyota Yaris, el Volkswagen Polo y el Chevrolet Onix, entre otros. En una primera etapa, llegó sólo en carrocería hatchback con tres versiones, y con el correr de los meses se sumó al catálogo el HB20S, la variante sedán de cuatro puertas.

Este modelo marcó un hito para la marca en la Argentina, no sólo por su buen desempeño en mercados como Brasil, sino también porque le permitió ofrecer un producto de entrada más accesible. De hecho, la versión más económica del HB20 con caja manual (Comfort Plus MT) se ubica entre los autos más baratos del mercado local.

Esa variante ya había sido probada por LA NACION y, en esta oportunidad, se evaluó la versión tope de gama, denominada Platinum Safety, que, como su nombre lo indica, se destaca por ofrecer un mayor nivel de seguridad y equipamiento respecto de las opciones de entrada.

Dimensiones, diseño e interior

Este hatchback se posiciona de lleno en el segmento B por sus dimensiones: presenta un largo de 4,015 metros, un ancho de 1,72 metros y una altura de 1,47 metros, con una distancia entre ejes de 2,53 metros. Ofrece una capacidad de baúl que varía entre 300 y 930 litros, según la configuración, y cuenta con un tanque de combustible de 50 litros. El peso en orden de marcha es de 1056 kg.

Este modelo presenta un largo de 4,015 metros

Por fuera, apuesta por un diseño más bien sobrio, que no busca destacarse especialmente en ese aspecto, ya que sus principales atributos pasan por la motorización —que se detalla más adelante— y por las asistencias a la conducción.

Esta última generación del HB20, la única disponible en la Argentina, presenta un frente con una parrilla de estilo discreto y un entramado tipo escamas. Las luces DRL aportan identidad, mientras que el diseño cobra mayor protagonismo en la zona posterior, desde el pilar trasero hacia atrás, donde se destaca una firma lumínica que recorre el conjunto (aunque no se ilumina de manera completa).

Al ingresar al habitáculo aparece otro de sus puntos fuertes: la tecnología. De hecho, la manija de la puerta del conductor incorpora un botón que permite abrir o cerrar el vehículo si la llave está cerca y, en el interior, cuenta con arranque por botón, por lo que no es necesario sacar la llave del bolsillo o de algún bolso (una práctica muy cómoda).

El volante se regula tanto en profundidad como en altura

Una vez dentro, el asiento del conductor no cuenta con regulación eléctrica, pero sí manual, mientras que el volante (que integra una buena cantidad de comandos de uso intuitivo) se ajusta tanto en altura como en profundidad, lo que se traduce en una muy buena posición de manejo.

Cuenta con control de velocidad crucero con función de limitador de velocidad

Por su parte, el tablero instrumental digital, que en esta versión tope de gama es de 4,2 pulgadas, resulta fácil de leer y ofrece la información justa, como presión de neumáticos, consumos y distintos datos de manejo.

Esto se complementa con una central multimedia de 8 pulgadas (igual en todas las versiones) compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Así luce el tablero instrumental de la versión tope de gama

Si bien una pantalla de 8 pulgadas podría parecer pequeña en un contexto donde muchas funciones se concentran allí, en este caso se destaca la presencia de comandos físicos, como perillas para el volumen o controles para el climatizador automático, que evitan depender exclusivamente de la pantalla. Además, incorpora carga inalámbrica para el celular, ubicada debajo de los mandos del sistema de climatización.

La central multimedia de 8 pulgadas se complementa con comandos físicos ubicados debajo

En lo que refiere a las plazas traseras, como es habitual en este segmento, pueden viajar cómodamente dos adultos.

Motorización, seguridad y precio

Debajo del capot equipa un conocido 1.6 L 16V DOHC D-CVVT, capaz de entregar 123 CV a 6300 rpm, asociado en este caso a una caja automática de 6 velocidades. La tracción es delantera.

En materia de seguridad, este modelo ofrece de serie seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina, tanto delanteros como traseros), además de frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS) y alerta de cinturón de seguridad para conductor y acompañante, por mencionar algunos elementos.

El baúl tiene una capacidad de 300 litros

Por su parte, la versión full suma un amplio paquete de asistencias a la conducción, entre las que se destacan el monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), el sistema de alerta y frenado autónomo (FCA) con detección de vehículos, peatones y ciclistas, el asistente de punto ciego (BCA), el mantenimiento de carril (LKA), el centrado de carril (LFA), la alerta y frenado autónomo de tráfico cruzado trasero (RCCA), el detector de fatiga del conductor (DAW), la alerta de apertura segura de puertas (SEW) y el recordatorio de ocupantes en las plazas traseras (ROA).

Por último, en lo que respecta a los precios en abril de 2026, el Hyundai HB20 Platinum Safety AT tiene un valor de $34.900.000, mientras que la versión de entrada de gama Comfort Plus MT cuesta $27.600.000 y la intermedia Comfort Plus AT se ubica en $31.000.000.