Cómo fue la sanción a Leclerc que le permitió a Colapinto escalar un puesto en Miami

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Miami en el 7° lugar, su mejor marca desde que llegó a la Fórmula 1, y sumó seis puntos. Sin embargo, más allá de la notable actuación del argentino, su nuevo récord también se debió a otro suceso que ocurrió en las pistas: Charles Leclerc sufrió una penalización por una maniobra indebida que lo hizo retroceder dos puestos -del sexto al octavo- y permitió que el pilarense pueda avanzar en la parrilla final.

El incidente ocurrió en la última vuelta. En la lucha con Oscar Piastri, de McLaren, por el tercer lugar, el monegasco dejó pasar deliberadamente al australiano al inicio de la última vuelta con la esperanza de adelantarlo más adelante, pero cometió un error al hacer un trompo antes de golpear un muro, aunque pudo reanudar la marcha.

Leclerc fue sancionado por cortar las chicanes en la última vuelta. “El coche 16 hizo un trompo en la última vuelta en la curva 3 y golpeó el muro, pero continuó en pista. El piloto nos informó que el auto parecía estar en buen estado, aunque no tomaba correctamente las curvas a la derecha”, explicaron los comisarios.

La maniobra de Leclerc por la que lo penalizaron

Luego, marcaron: “Debido a este problema, se vio obligado a cortar las chicanas hasta la bandera a cuadros. Determinamos que el hecho de que tuviera que cortar las chicanes significa que obtuvo una ventaja. El hecho de que tuviera un problema mecánico, fuera cual fuera, no es una razón justificable”.

De esta manera, se le impuso un drive through (un paso por la calle de boxes), pero la carrera ya había terminado, por lo que la sanción se transformó en una penalización de 20 segundos, lo que hizo que Leclerc baje al octavo puesto, por detrás de su compañero británico Lewis Hamilton (6º) y de Colapinto (7º).

“Estoy muy decepcionado conmigo mismo. Es enteramente culpa mía y es un error”, lamentó el piloto de Ferrari tras la carrera.

Por otra parte, Max Verstappen, de Red Bull, recibió una penalización de cinco segundos por haber pisado la línea blanca a la salida del pit lane, sin embargo, la sanción no tuvo ningún efecto en la clasificación, ya que el neerlandés conservó su quinto lugar.

DOC 97 - Infringement - Car 16 - Leaving the track multiple times and driving in an unsafe condition https://t.co/nVLPv627jK #MiamiGP #F1 #FIA pic.twitter.com/dkKeUw6JAS — FIA (@fia) May 3, 2026

Colapinto había terminado la carrera en la 8° posición, su mejor marca en la Fórmula 1, aunque no se trataba de un récord ya que había alcanzado esa racha antes, pero, tras la sanción a Leclerc, subió un escalón y superó su registro. En tanto, pasó de sumar cuatro a seis puntos.

Alpine ya vaticinaba una carrera destacada del pilarense ya que había clasificado en la octava posición. El argentino ganó lugar con su largada y escaló al séptimo puesto, donde se mantuvo un rato largo, sin embargo, luego perdió terreno y volvió a bajar hacia el sitio desde el que partió.

Su compañero Pierre Gasly tuvo que abandonar en la sexta vuelta tras un accidente que generó sustos. Fue impactado desde atrás por Liam Lawson (Racing Bulls), se dio vuelta e impactó contra el muro. Así, la escudería gala quedó con un solo auto sobre la pista que fue el del pilarense.

A su vez, el evento contó con la presencia estelar de Lionel Messi, que el sábado por la noche llegó a los 100 partidos en Inter Miami en la derrota en el Clásico del Sol ante Orlando 4 a 3. El argentino visitó el circuito acompañado de su familia, estuvo en el paddock de Mercedes y se subió al monoplaza de Kimi Antonelli. Posteriormente, se encontró con Colapinto y su pareja, Maia Reficco, y se fotografiaron juntos.

Con información de AFP.