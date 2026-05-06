1
FERNANDEZ MAC LOUGHLING, Guillermo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FERNANDEZ MAC LOUGHLING, Guillermo, q.e.p.d. - Nuestro pediatra, colega y amigo. Gracias por tu dedicación y cariño. Te recordaremos siempre. Jorgelina Guerra, Horacio Serantes y sus hijas Guadalupe, Carmela y Antonia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Una fábrica automotriz frenará su producción por cuatro semanas entre mayo y julio
- 3
Un fiscal recurrió a la Corte Suprema para impedir que se le vuelva a pagar una pensión a Cristina Kirchner
- 4
“Aberración”: Sturzenegger celebró el fin de un programa vitivinícola que “el Estado regalaba a los privados” y financiaba a una entidad