SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNANDEZ MAC LOUGHLING, Guillermo, q.e.p.d. - Nuestro pediatra, colega y amigo. Gracias por tu dedicación y cariño. Te recordaremos siempre. Jorgelina Guerra, Horacio Serantes y sus hijas Guadalupe, Carmela y Antonia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa