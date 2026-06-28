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FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel, q.e.p.d. - Sus hermanos María, Tolo, Inés y Payo, Laura y Fernando, Vicente y Mechi, Luisa, Juan y Tere, junto a nuestros hijos y nietos despedimos con inmenso amor a la querida Isa, pedimos oraciones en su memoria y acompañamos a Isita, Lucho, Rochi, Poli, Gero y sus familias. Invitamos a despedirla con alegría hoy, en el Memorial, con una misa a las 10.30.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel. - Su prima Bebecita, Santiago Reynal y familia despedimos a la querida Isa con mucha tristeza pero con la certeza que ya está gozando la paz del Señor. Acompañamos a sus hijos y hermanos con todo cariño.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel, q.e.p.d. - Tus primos Rueda Fernández Ocampo abrazamos a tu querida familia.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel. - Amiga del alma de mamá, gracias por tu alegría y por ser parte de nuestras vidas también. Emilio, Luz y chicas Molina Pico.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel, q.e.p.d. - El equipo de Thermomix Kobold acompaña a Gero Salerno y a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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