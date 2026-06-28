Mundial 2026: Argentina es feliz con Messi y viaja a Miami para jugar de local contra Cabo Verde

DALLAS (enviado especial).– El 3-1 sobre Jordania quedará en la historia como el partido en el que Messi siguió alimentando su figura de goleador y leyenda. El capitán entró desde el banco, pateó dos tiros libres y facturó un tanto para seguir al frente de la tabla de goleadores. En la de este Mundial, con 6 conquistas, y en la histórica de las copas del mundo, con 18.

Con el imán de Messi y una de las grandes candidatas, la selección de Scaloni cerró su segundo partido en Texas con el cartel de full house: 70,649 espectadores colmaron por segunda vez en una semana el Dallas Stadium, uno de los recintos más impactantes de este Mundial.

La etapa de grupos ya es historia y la selección pone la mira en su próximo rival, la sorprendente Cabo Verde, el pequeño archipiélago africano en el Atlántico que buscará hacer historia el viernes al otro lado del océano, en Miami.

En los tres partidos jugados en Dallas y Kansas City hubo un promedio de 30.000 hinchas argentinos por encuentro Aníbal Greco - La Nación

Los campeones del mundo despiertan la envidia y el encono de gran parte del universo futbolero por el rival al que va a enfrentar en dieciseisavos de final. Cuestiones del sorteo y también mérito de su próximo rival, que empató en rueda de grupos frente a dos campeones del mundo, el equipo de Scaloni empieza a preparar desde este domingo en Kansas City cómo superar a un rival que tiene un arquero de 40 años y un delantero que fue contactado por la red laboral LinkedIn, pero que mostró gran carácter al clasificarse segundo e invicto de su grupo.

Cabo Verde empató con España y Uruguay y clasificó segunda en su grupo FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pequeño país que fue colonia portuguesa hasta hace medio siglo y que está frente a las costas de Senegal y Mauritania, al sur de las islas Canarias, celebró en la madrugada del sábado un sueño que arrancó con el sorpresivo empate ante España en el primer partido de la etapa de grupos. Siguió con el empate 2–2 ante Uruguay y cerró en la noche del viernes con el 0-0 frente a Arabia Saudita, que lo dejó segundo y con el boleto para jugar con otro campeón del mundo.

Pedro Leitão Brito fue durante una década capitán de la selección y hoy es el DT que guía a los Tiburones Azules por esta aventura. “Es un honor poder medir nuestra fuerza contra Argentina. Es un país con el que tenemos vínculos históricos; muchos caboverdianos emigraron a Argentina, pero nuestro deseo es hacer las cosas de acuerdo con nuestra identidad”, destacó “Bubista”.

El veterano arquero Vozinha es la figura de Cabo Verde Trask Smith - CSM via ZUMA Press Wire DPA

Conocedor que está al frente de la gran sorpresa de este Mundial, el entrenador caboverdiano llega al duelo con la selección argentina con nueve partidos oficiales sin derrotas y no se achica: “Jugaremos con responsabilidad, sabiendo que tienen a los mejores jugadores del mundo y a Lionel Messi, quien, para muchos, es el mejor de todos los tiempos. Sabemos las dificultades que enfrentaremos, pero siempre intentaremos superarlas sin miedo y con disciplina”.

La selección le ganó con comodidad a Jordania, Messi hizo otro gol y la esperanza crece Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Entre las virtudes de sus dirigidos, destacó “la unidad” y “una gran fortaleza mental”. Y se ilusiona con el pasaje a la siguiente etapa: “Es una fuente de satisfacción para todos. Uno de los objetivos es mostrar nuestro país al mundo. Poder enfrentarnos a Argentina y a Messi en un momento como este es excelente”.

Playas y turistas

El paraíso salpicado por una decena de islas e islotes en medio del Atlántico es cuna de la cantante Cesaria Évora. Tiene uno de los mejores niveles de vida de África y su principal fuente de ingreso es el turismo. Británicos, franceses y alemanes, en ese orden, gozan de un ambiente relajado en un clima tropical durante gran parte del año. Casi 1,2 millones de turistas visitaron el país el año pasado, el doble de su población, lo que estableció un nuevo récord. Los locales eligieron a través de un concurso las 7 Maravillas de Cabo Verde, entre más de 400 sitios naturales en todo el archipiélago. Destacan el volcán en la isla de Fogo, que aún está activo. La playa de Santa María y las salinas de Pedra de Lume en la isla de Sal, el desierto de Viana en Boa Vista y el parque natural de Monte Gordo en São Nicolau.

Cabo Verde es la gran sopresa del Mundial 2026 Xiao Yijiu - XinHua

Cabo Verde fue un punto clave que utilizó el imperio portugués para comerciar miles de esclavos desde África hacia sus colonias en América.

Vozinha, arquero y capitán de Cabo Verde, destaca en las raíces de un pueblo orgulloso las claves para enfrentar a Argentina. “Crecimos con enormes dificultades, y nuestros padres y abuelos se sacrificaron y nos enseñaron a valorar las cosas. Demostramos la resiliencia del pueblo caboverdiano, la pasión que sentimos por nuestro país y también que estamos aquí para representar no solo a los jugadores, sino a todos los caboverdianos dispersos por el mundo. Tenemos un gran corazón y somos luchadores”, declaró tras la clasificación.

Próxima estación, Miami

Durante casi una semana, Dallas estuvo invadida por argentinos que aprovecharon para ver los últimos dos partidos de la etapa de grupos. El día previo al enfrentamiento con Jordania se armó un segundo banderazo masivo en Klyde Warren Park. Por estos días, en la ciudad del norte de Texas fue usual cruzarse en los supermercados, tiendas de ropa y en restaurants con camisetas de Messi y acento argentino.

Como en 2024, el viernes habrá otro banderazo argentino en North Beach, Miami Aníbal Greco

Entre los casi 30.000 hinchas que se movilizaron en Kansas City y Dallas hay una preocupación cada vez más creciente: el precio de las entradas para asegurarse un lugar para ver a los campeones del mundo.

La reventa para el partido frente a Jordania estuvo en la previa entre los 2000 y 3000 dólares por un ticket que meses atrás se conseguía entre 500 y 700 dólares. Eso con una formación alternativa, la selección clasificada y Messi arrancando desde el banco.

Ahora vendrá el capítulo Miami, donde Argentina será local. El Hard Rock Stadium tiene un aforo de casi 65.000 espectadores para esta Copa del Mundo.

Según el último censo, en la zona de Miami hay unos 80.000 argentinos residentes. Pero si se toman en cuenta los que tienen la nacionalidad estadounidense, ingresaron al país con otro pasaporte y los indocumentados, esa cifra trepa a unos 200.000.

La marea argentina enfila ahora hacia Miami Aníbal Greco

A ellos se sumarán cerca de 30.000 hinchas. Una parte viene siguiendo a la selección en los primeros tres partidos de la etapa de grupos. Otra, llegará desde la Argentina, donde en los últimos días hubo una fuerte demanda de pasajes.

A los pocos lugares disponibles en el estadio se sumó una fuerte demanda, lo que disparó en las últimas horas el precio de las entradas. En la reventa los tickets para Argentina-Cabo Verde se ofrecen desde 5000 dólares y nadie cree que puedan bajar. Incluso seguirán subiendo.

Como ya pasó en las dos presentaciones que la selección de Messi tuvo en el Miami Stadium durante la Copa América que ganó en 2024, el partido frente a Perú por la rueda de grupos y la final ante Colombia, la ciudad preferida por los argentinos en el estado de Florida también será sede de un masivo banderazo. La cita ya está lanzada. Será el próximo jueves 2 de julio a las 13 en 85 y Collins, en la zona de North Beach y a pocos metros de la playa.