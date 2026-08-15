SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERRELLO, Inés Llavallol de, q.e.p.d., falleció el 13-8-2026. - Tu marido Silvio, tus hijos Tadeo, Milagros y Valentino te despiden con mucha tristeza y piden una oración en tu memoria.

✝ FERRELLO, Inés Llavallol de, q.e.p.d., falleció el 13-8-2026. - Tu padre Felipe F., Inés Estrada, hijos y nietos participan con mucho dolor tu partida y ruegan una oración en tu memoria

Avisos fúnebres

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