SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERRO, María Cristina, q.e.p.d., 24-7-2026. - Querida Bubú, te despedimos con mucho amor. Que el Señor te lleve en la palma de Su mano y que, desde tu nueva casa, nos abraces fuerte, que nosotros te abrazamos desde acá. Te vamos a extrañar mucho. Agus y Ale, Caro y Johnny, Connie, Segun y Mery, Justo, Vicente, Jaime y Manu, Beltru, Migue y Juanito. Los invitamos a despedir a mamá con una misa mañana, a las 11, en la Pquia. Santa Elena, Seguí 3815, CABA. Posteriormente, sus restos serán inhumados a las 14, en Jardín de Paz.

Avisos fúnebres

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