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FIGUEROA GACITÚA, Martha Elena,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FIGUEROA GACITÚA, Martha Elena, q.e.p.d., falleció el 6-5-2026. - Su cuñada Celia Klappenbach; sus sobrinos Verónica, Celia María y Gonzalo Figueroa Gacitúa, sus sobrinos políticos Fernando y Fabián; sus sobrinos nietos Francisco, Rodrigo, Marcos y Martina la despiden con mucho cariño y rezan por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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