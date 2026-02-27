FIORITO, Gustavo,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FIORITO, Gustavo, q.e.p.d. - Elsa F. de Dodero y sus hijas Carolina, Sandy y Guiga participan con mucha pena su fallecimiento y lo recuerdan con mucho cariño.
✝ FIORITO, Gustavo, q.e.p.d. - Isabel y Bonifacio del Carril despiden con tristeza a Gustavo, a quien recordarán siempre con su humor tan especial, y acompañan a Teresa y sus hijos.
