Enemigos en la ficción, íntimos fuera de cámaras: el romance que cambió el destino de dos estrellas de The Boys

El estreno de la quinta y última temporada de The Boys en Prime Video el pasado 8 de abril, no solo marcó el cierre de una de las ficciones más exitosas de los últimos años, sino que también dejó al descubierto una historia que durante mucho tiempo se mantuvo lejos de los flashes. Mientras la trama avanzaba hacia su desenlace, miles de fanáticos alrededor del mundo descubrieron que dos de sus protagonistas, que en pantalla construyen una relación cargada de tensión y enfrentamientos, en la vida real apostaron por el amor.

Se trata de Jack Quaid y Claudia Doumit, quienes se conocieron en el set de grabación de la producción que comenzó a filmarse en 2019. Él interpreta desde la primera temporada a Hughie Campbell, uno de los personajes centrales de la historia, mientras que ella se sumó en la segunda entrega, estrenada en 2020, en el papel de Victoria Neuman.

Los actores comenzaron a mostrarle al público su cercanía con fotos detrás de escena (Foto: Redes Sociales)

Con el avance de los episodios, sus personajes tomaron caminos opuestos hasta convertirse en enemigos; sin embargo, detrás de cámara la historia era muy distinta. Lejos de los conflictos que atraviesan en la pantalla, los enamorados comenzaron a construir un vínculo que lograron mantener en absoluta reserva durante más de dos años. La pareja eligió el bajo perfil incluso en medio del crecimiento exponencial de la serie, que los posicionó como figuras internacionales.

Las primeras señales públicas del romance surgieron durante la gira promocional de la tercera temporada, cuando ambos fueron vistos en Australia. En ese contexto, los fotografiaron juntos por las calles de Sídney, tomados de la mano, y rápidamente los seguidores explotaron X con miles de teorías.

Los actores buscaron preservar su relación en medio del boom mediático que supuso The Boys (Foto: Prime Video)

Tiempo después, en 2023, una fuente cercana confirmó la relación a Us Weekly y aseguró que seguían juntos y que su relación iba “viento en popa”, lo que dejó en evidencia que no se trataba de un romance pasajero. En octubre del mismo año, Jack y Claudia decidieron blanquear su historia con una foto que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram. En la misma se los pudo ver unidos por una causa común, las huelgas de WGA y SAG-AFTRA en Los Ángeles.

Al pie del posteo escribieron: “¡Seguimos aquí! ¡Apoyando a nuestro increíble comité de negociación de @sagaftra para que cierren ese TRATO! ¡Lo lograremos! #sagaftrastrong”.

El posteo con el que Jack y Claudia confirmaron el romance (Foto: Instagram @jack_quaid)

Como ocurre en The Boys con su personaje, un joven de muy buen corazón y enamoradizo, en 2024 Jack Quaid decidió hablar de su relación y revelar que planeaba un gran día de San Valentín para su amada. “Tengo algunos planes con mi novia que serán divertidos. Iremos a Disneyland, lo cual será genial”, reconoció a la revista People.

En marzo de ese mismo año, la prensa obtuvo su primera foto oficial como novios cuando se presentaron en la alfombra roja de los premios Oscar; y para abril del mismo año, el actor decidió compartir un romántico mensaje por el cumpleaños de Claudia: “Feliz cumpleaños a la única e inigualable @claudiadoumit. Eres genial. Ahí lo dije”.

La tierna foto que eligió Jack Quaid para desearle un feliz cumpleaños a Claudia Doumit (Foto: Instagram @jack_quaid)

El primer gran problema de la pareja

Debido a que los dos actores se convirtieron rápidamente en celebridades de Hollywood, los trabajos no pararon de llegar para los dos, lo que hizo que en los últimos años tuvieran que cambiar sus rutinas para poder pasar tiempo juntos. "Claudia o yo solemos preparar café. Tenemos una rutina matutina bastante definida. Sin querer sonar arrogante, casi nunca estoy en casa, o al menos no lo he estado en el último año, así que cada vez que estoy aquí, me gusta disfrutar del momento“, explicó Quaid a Los Angeles Times.

Un viaje a Japón en enero de este año volvió a unirlos aún más como pareja (Foto: Instagram @jack_quaid)

"Lo único constante es que nos despertamos, tomamos café y ponemos un disco. Normalmente es Pink Moon de Nick Drake o Super Sad Generation de Arlo Parks. A veces es Gunfighter Ballads and Trail Songs de Marty Robbins, que es muy bueno. Música que nos ayuda a empezar el día con tranquilidad“, reconoció sobre el ritual que comparten cada día.

Pero con la llegada de la última temporada de The Boys los momentos juntos volvieron a multiplicarse, por lo que el pasado enero, la pareja viajó junto a todo el elenco por primera vez a Japón. En un posteo hecho por Jack, se conocieron los momentos más íntimos de su paso por Tokio, donde probaron comida asiática y participaron de la Comic-Con local.

El video de Jack y Claudia en Japón

“El mes pasado tuve el placer de asistir a @TokyoComicCon y tuve el MOMENTO DE MI VIDA. Gracias a todas las personas maravillosas que conocí en Tokio y Kioto por vuestra amabilidad y voluntad de ayudar a un estadounidense obviamente confundido. Realmente me enamoré de Japón y no puedo esperar a volver algún día“, escribió el actor en redes sociales, en una publicación de su viaje.