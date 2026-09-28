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FLÜGEL, María Margarita,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FLÜGEL de TABANERA, María Margarita, q.e.p.d. - Sus hijos María Laura, María Florencia, Ana Clara, Jerónimo y Francisco, sus hijos políticos y sus nietos la despiden con mucho afecto y la recordarán con el cariño de siempre.
✝ FLÜGEL de TABANERA, María Margarita, q.e.p.d. - Sus hermanos Federico Flügel y Guillermo María Flügel despiden a su hermana con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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