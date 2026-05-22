SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FORD, Eduardo C. - Su mujer, María Dalimier; sus hijos Eduardo y Paula Marino, Pablo y Lucila Lalanne, Santiago y Patricia Perez, y sus nietos Magdalena, Martina, Lucía, Catalina, Malena, Gonzalo, Josefina, Hernán y Nicolás participan con profunda pena su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ FORD, Eduardo C. - La familia Helou participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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