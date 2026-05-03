LA NACION

FORN, Marie Jeanne Hurtig de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FORN, Marie Jeanne Hurtig de, q.e.p.d. - Luz y Juan Pedro Munro (as.) despiden a la querida Marie Jeanne con profunda tristeza y acomapñan a Juan Manuel en estos tan dolorosos momentos con el cariño de siempre.

FORN, Marie Jeanne Hurtig de, q.e.p.d., 2-5-2026. - Alicia y Víctor Savanti acompañan en oración su retorno a la casa del Padre. Su dulzura y bondad vivirán siempre con nosotros. Abrazamos a Juan Manuel en su tristeza infinita y rogamos a Dios el don de la consolación.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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