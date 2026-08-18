FOSTER, Patricia
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FOSTER, Patricia, q.e.p.d. - Sus hermanos Cora Lia, Raúl Enrique, Adela y Carlos Diehl, sus sobrinos Turano, Enrique y Barbara, Cecilia y Carlos, Pablo y Andrea, Santiago y Ana; Foster Prat Gay, Ángeles, Gloria, Guillermo y Jose, Ignacio y Carolina y Luisa Diehl y sobrinos nietos invitan a su sepelio hoy, a las 13.30, en el Jardín de Paz.
FOSTER, Patricia, q.e.p.d. - Gervasio e Inés Videla Dorna e hijos, Inés Casabal y sus hijos, María O’Farrell y Coleco de la Vega despiden con tristeza a su gran amiga Pato y abrazan a la Flia. Foster con todo cariño.
FOSTER, Patricia, q.e.p.d., falleció el 16-8-2026. - Querida Pato, fuiste una gran amiga y compañera en el golf. Hoy te despedimos con mucha pena, sabiendo que ya descansas en paz. Te vamos a extrañar. Adriana, Mercedes, Verónica y María Marta.
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