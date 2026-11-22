FRAGA, Magdalena
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FRAGA de CASTEX, Magdalena q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - Mamá, te despido con todo mi amor y agradecimiento. Malena Fonrouge.
✝ FRAGA de CASTEX, Magdalena q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - Su hermana Valerie Fortin junto a sus hijos Miguel, Cristóbal, Isabel y Gloria Jung la despiden con todo su cariño y acompañan con inmenso afecto a su hija Malena en este triste momento.
✝ FRAGA de CASTEX, Magdalena q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - Con inmensa tristeza despedimos a nuestra querida Magui. La recordaremos siempre con mucho cariño. Su hermano Ezequiel Fraga, Marcela Bacher, Matías, Lucila, Joaquín y Camila Fraga y Ezequiel Gómez Bacher.
✝ FRAGA, Magdalena, q.e.p.d. - Tus primos Ruy, Eugenia, Guiomar, Agueda, Julián y Servanda García Irízar y familias despedimos a Magdalena y acompañamos a Malenita en su inmenso dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
Más leídas
- 1
- 2
Real Madrid le ganó 2-1 sobre la hora a Celta de Vigo y le regaló a Rafael Nadal un buen estreno como directivo del club
- 3
Zverev dio una exhibición en el tiebreak, llegó a la final y va a definir el ATP Finals con Alcaraz
- 4
Insólito homenaje de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA al exjefe guerrillero Mario Roberto Santucho