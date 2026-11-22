SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRAGA de CASTEX, Magdalena q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - Mamá, te despido con todo mi amor y agradecimiento. Malena Fonrouge.

✝ FRAGA de CASTEX, Magdalena q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - Su hermana Valerie Fortin junto a sus hijos Miguel, Cristóbal, Isabel y Gloria Jung la despiden con todo su cariño y acompañan con inmenso afecto a su hija Malena en este triste momento.

✝ FRAGA de CASTEX, Magdalena q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - Con inmensa tristeza despedimos a nuestra querida Magui. La recordaremos siempre con mucho cariño. Su hermano Ezequiel Fraga, Marcela Bacher, Matías, Lucila, Joaquín y Camila Fraga y Ezequiel Gómez Bacher.

✝ FRAGA, Magdalena, q.e.p.d. - Tus primos Ruy, Eugenia, Guiomar, Agueda, Julián y Servanda García Irízar y familias despedimos a Magdalena y acompañamos a Malenita en su inmenso dolor.

Avisos fúnebres

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