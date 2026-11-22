SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRANCESCHI de PALAZZO, Graciela Beatriz, q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - La comisión directiva y socios de la Asociación de Residentes del San Carlos Country, participan con dolor el fallecimiento de su socia y acompañan a sus hijos con afecto.

✝ FRANCESCHI de PALAZZO, Graciela Beatriz, q.e.p.d., falleció el 20-11-2026. - Carlos Manuel y Maribel Bertacchini Ugarteche participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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