SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FRANCK, Carlos Manuel (Charlie), q.e.p.d. - Marcelo y Gloria Martínez Mosquera despiden a Charlie con mucho cariño y acompañan a los Franck en este difícil momento.

† FRANCK, Carlos Manuel (Charlie), q.e.p.d., falleció el 31-10-2025. - Tus hermanos Teddy y Graciela, Jorge y Raquel, Maty y Guillermo; tus sobrinos Flore, Juan y Mariel, Grace y Andrea, Manu y Santi, Sofi y Esteban, Fer y Rochi, Andrew, Tote, Paul y Mili, Claire y Tincho, Michael y Agus; tus sobrinos nietos Fausti, Beli, Tori y Cayetana, Dante, Almen y Luca, Feli y Fran te despiden con mucho cariño, te vamos a extrañar. Lo despedimos hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

† FRANCK, Carlos Manuel (Charlie), q.e.p.d. - Mimma Rossi de Castello, sus hijos Claudia, Alexandra y Francesco y sus familias despiden a su querido Charlie, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

† FRANCK, Carlos Manuel (Charlie), q.e.p.d., falleció el 31-10-2025. - Quela Aguirre Lanari, hijos, nietos y bisnietos despiden a Charlie con mucha tristeza y acompañan a la familia Franck con mucho cariño.

† FRANCK, Carlos Manuel (Charlie), q.e.p.d. - Alexandra, Angélica, Boris Stevenin y familia, despiden con gran dolor a su querido amigo Charlie, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

† FRANCK, Carlos Manuel (Charlie), q.e.p.d. - Directivos de El Zorzal I.C.S.A. y su colaboradora Marilú, despiden con gran tristeza a Charlie, acompañan a su familia y piden una oración en su memoria.

