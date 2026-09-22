Enrique Sacco presentó su candidatura para ser presidente de Independiente

Independiente atraviesa un año electoral. Sin una fecha confirmada para las elecciones continúan apareciendo los candidatos para hacerse cargo del club. A los nombres de Daniel Bertoni y Luciano Nakis se suma el del periodista Enrique Sacco, que este martes informó la decisión de presentarse como una de las opciones para ser el titular del Rey de Copas.

A través de un video en su cuenta de la red social X que tiene una duración de tres minutos, Sacco explicó los motivos que lo llevaron a presentarse como candidato a presidente del Rojo: “Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas. Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente por el Movimiento Independiente Auténtico. Tenemos equipo, tenemos un proyecto y sabemos el club que queremos construir. Un nuevo Independiente. Para volver a ganar”.

Em las imágenes se lo ve sentado en un escritorio con un televisor de fondo en el que se proyecta el escudo de Independiente y también el de la agrupación por la que se postulará, que es Movimiento Independiente Auténtico.

Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas.



Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente por el Movimiento Independiente… pic.twitter.com/0ODErXetPy — Enrique Sacco (@enriquesacco) September 22, 2026

Durante algunos años se especuló con la posibilidad de que pudiera presentarse en elecciones, incluso impulsado para ser quien compitiera con Hugo Moyano en el año 2022. En aquel momento no sucedió, pero en esta oportunidad lo hizo de manera oficial. Ya en una entrevista con Infobae, realizada por Fernando Marín, se le consultó sobre esa posibilidad y había dejado en claro que el día podía llegar.

“Soy hincha de Independiente. También soy socio, por lo cual podría participar y presentarme en las elecciones. Me gustaría ayudar mucho a Independiente. Creo que tengo muchos años en esto, que me enseñaron mucho para la gestión, y podría aportarle eso que Independiente necesita. Hoy la respuesta es que aún no lo tengo decidido” expresó.

Enrique Sacco Santiago Filipuzzi - Archivo

Luego, Sacco agregó: “Mirá lo que te voy a decir: quizá ese momento algún día llegue, pero no quisiera llegar negociando, ni especulando, ni dejando de lado mis ideas. Quiero seguir siendo yo. Pero amo a Independiente y me gustaría que le vaya muy bien en este semestre y que clasifique a una copa internacional, porque le va a venir muy bien futbolística y económicamente”.

Enrique “Quique” Sacco es un reconocido periodista deportivo. A lo largo de su extensa trayectoria en los medios, se destacó como el conductor del emblemático programa radial La Oral Deportiva.

Sobre su experiencia como dirigente, Sacco encabezó el gerenciamiento del Club Sportivo Barracas en el año 2003, a través del Grupo Económico Inversor (GEI). Bajo su gestión, el equipo trasladó su localía a más de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, instalándose en San Carlos de Bolívar, lugar del nacimiento del periodista. Fue así como pasó a llamarse Sportivo Barracas Bolívar, adoptando además el color rojo en su indumentaria en reemplazo de sus tradicionales bastones azules y blancos.

Finalmente, en junio de 2009 se cerró esa etapa y en el año 2023 fue fundado Barrancas FC, en el barrio porteño de Belgrano por un grupo de referentes e iniciativa ligada a estudiantes con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) entre los que se encuentra Enrique Sacco. El equipo, el último fin de semana ascendió desde el torneo promocional Amateur a la Primera C.

Vale destacar que justamente en el año 2022 las elecciones del Rojo las ganó Fabián Doman, también periodista. Sin embargo, poco menos de cinco meses renunció a su cargo y lo reemplazó Néstor Grindetti, actual titular del club de Avellaneda.

Por otra parte, además de Enrique Saco, también confirmaron que se presentarán en el proceso electoral el exfutbolista e ídolo del club Daniel Bertoni, por Auténticos Rojos, y el actual prosecretario de la AFA, Noray Nakis, por Lista Roja. Además, la próxima semana Gastón Gaudio podría anunciar su candidatura.

Otra novedad es que el próximo martes 29 de septiembre de 2026 se lleva a cabo la asamblea y los temas principales son el tratamiento de memoria, el balance general y por supuesto fijar la fecha para las próximas elecciones.