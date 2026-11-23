SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRANZINI, Mario Alberto, q.e.p.d. - Santiago Blaquier, Carolina Eiras de Blaquier, sus hijos Santiago y Magdalena, Carolina, Agustín, Catalina, Jacinta y su nieta Renata participan su fallecimiento, piden una oración por su eterno descanso y acompañan a Martín y toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

✝ FRANZINI, Mario Alberto. - Marcela y Alberto Lucero Funes despiden a Mario con cariño y acompañan a la familia uniéndose en oración.

✝ FRANZINI, Mario Alberto q.e.p.d. - Compañía azucarera Los Balcanes acompaña a Martín y familia en este difícil momento.

✝ FRANZINI, Mario Alberto, q.e.p.d. - Jorge Rocchia Ferro y Catalina Lonac acompañan a Martín y familia.

Avisos fúnebres

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