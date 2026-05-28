FRESCO, Arturo María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FRESCO, Arturo María q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Su mamá Pipia, sus hermanos Sofía, Dolores y Martín, sus cuñados Gustavo, Chris y Denise, sus sobrinos Cande, Angie, Mario, Valen y Ema lo despiden con profundo dolor. Gracias por el ejemplo que fuiste y por tu valiosa compañía durante todos estos años.
✝ FRESCO, Arturo María q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Con mucho amor te despedimos y agradecemos la vida compartida. Te vamos a extrañar cada día. Mechi, Lolo y Juan Cruz. Despediremos a Arturo con una ceremonia en el Parque Memorial hoy a las 12.30 hs.
✝ FRESCO, Arturo María, q.e.p.d. - Su gran amigo Guillermo P. White, Marcela Kilmurry de White y sus hijos Memo, Catalina y Florencio acompañan a Mechi, Arturito y Juan Cruz en este difícil momento, lo despiden con enorme tristeza y ruegan una oración en su memoria.
✝ FRESCO, Arturo María, q.e.p.d. - Arturo, cómo te vamos a extrañar todos los que te conocimos a través del running. Cuántas cosas nos enseñaste y cuánto disfrutamos correr al lado tuyo. Nos encontraremos algún día en algún lugar y correremos nuevamente una carrera con vos. Tus amigos del alma: Negro, Guille, Roby, Jorguito, Facha, Santi, Salva, Opi, Michu, Rodrigo, Tatán, Chaucha, Beto, Pitufo, Fran, Negro G. F., Negro Balice, Yupe, Beltri, Memo, Borra, Doc Uno, Doc Dos, Ramón, Andy, Javo Luzardi, Juan Segura y Rodri participan tu fallecimiento y ruegan una oración en tu memoria.
