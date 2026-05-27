Impuesto a las ganancias: cuántos asalariados y cuántos jubilados tienen descuentos de sus ingresos

Por los ingresos que percibieron en marzo de este año, 883.969 asalariados y 171.462 jubilados de los diferentes regímenes previsionales del país tuvieron descuentos en concepto del impuesto a las ganancias. Los datos fueron aportados a LA NACION por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en respuesta a una solicitud hecha a través del procedimiento de acceso a la información pública.

De esa manera, fueron 1.055.431 las personas con retenciones del tributo, ya sea de sus remuneraciones o de sus haberes. Ese número representa un aumento de 1,7% respecto del correspondiente a los ingresos percibidos en el tercer mes de 2025. Subió, en definitiva, un 0,34% la cantidad de asalariados y un 21,6% la de jubilados, por razones que tienen que ver, principalmente, con la variación de los ingresos y de la composición del universo de personas alcanzadas (ya que no hubo modificaciones normativas y el esquema vigente se va ajustando por inflación).

Si la comparación se establece con marzo de 2024, la cifra de empleados con retenciones se multiplicó por 3,5 y la de jubilados, por 25,6. En aquel mes estaba vigente la reforma de la ley que, en plena campaña electoral, había promovido el entonces ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, para hacer que muchos dejaran de tributar. Fueron, en aquel entonces, 260.402 los alcanzados: 253.712 asalariados y 6690 jubilados.

El aumento del número se debe a la instrumentación de otra reforma legal, la aprobada en 2024 a propuesta del actual Gobierno, que provocó que muchos empleados volvieran a tributar. Desde entonces, la cantidad de “retenidos” se mantiene relativamente estable. Y la cuestión vuelve a estar ahora sobre la mesa de debate, a propósito de la inclusión de una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último staff report sobre la Argentina.

Según los técnicos del Fondo, más allá de la reforma legal de 2024, que disminuyó muy significativamente los ingresos mínimos para tributar, lo aconsejable sería “reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias (como en 2019)”. Según el Fondo, eso permitiría recaudar alrededor del 0,4% del PBI. Claro que, por el otro lado, haría caer el ingreso de muchos hogares -los de alrededor de un millón de personas-, nada menos que en medio de un escenario de caída general del poder adquisitivo.

La cantidad de asalariados que tributaron en marzo equivale a alrededor del 9% de los asalariados, considerando a los del sector público y a los de empresas privadas, de acuerdo con la estadística publicada por la Secretaría de Trabajo.

La agencia de recaudación ARCA aplica dos reajustes por inflación cada año al esquema de Ganancias, en línea con lo establecido por ley Daniel Basualdo

Marzo de 2024 no fue, en rigor, el período en el que, por efecto de la normativa aprobada en el año previo, menos personas fueron alcanzadas por Ganancias. En enero de 2024 el tributo había afectado los ingresos de 187.054 personas (182.836 dependientes y 4218 jubilados), en tanto que en los meses siguientes la suba nominal de ingresos fue provocando que más contribuyentes quedaran alcanzados, siempre según datos oficiales de la agencia ARCA.

A mediados de aquel 2024 dejó de regir la ley 27.725 que, con un esquema bastante cuestionado por especialistas tributarios, había liberado del impuesto a cientos de miles de personas, en el marco del llamado “plan platita”. En enero de 2025, ya con varios meses de aplicación de una nueva reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, el número de personas con retenciones supero el millón, algo que no había ocurrido desde agosto de 2023. Si se observa la estadística desde enero de 2020, la cantidad récord de “retenidos” se dio en diciembre de ese año, con 2.425.880 personas alcanzadas por el tributo, de las cuales 2.036.077 estaban en relación de dependencia

Esta última cifra equivalía al 22% del total de asalariados, un índice en línea con lo pedido ahora por el FMI, al cual en su momento se fue llegando por la desactualización del esquema impositivo frente a la inflación.

El esquema actual

La cifra de personas alcanzadas en marzo último (mes al que corresponde el dato oficial más reciente) es algo superior a la de febrero y, a la vez, resulta muy similar a la del promedio mensual del segundo semestre de 2025, que es de 1.054.682 personas.

El esquema actual, regido por la ley 27.743 aprobada en 2024, prevé dos actualizaciones por inflación, cada año, de los salarios más bajos alcanzados por Ganancias y de todas las variables incluidas en el cálculo.

La ley que rige hoy para el impuesto a las ganancias fue aprobada en 2024 por el Congreso de la Nación ricardo-pristupluk-11511

Esos reajustes se implementan semestralmente y con un rezago, por cuestiones técnicas vinculadas a la letra de la ley votada por el Congreso Nacional y de sus reglamentaciones. Eso explica por qué, por ejemplo, con los salarios percibidos en enero de este año hubo 1.062.085 asalariados con descuentos del impuesto, un número que cayó en febrero a 831.973, al implementarse el reajuste por inflación del período, con un efecto retroactivo a lo percibido en enero.

Según la información proporcionada a LA NACION por ARCA, el total retenido por los ingresos cobrados en marzo pasado fue de $604.851 millones. Por los salarios de empleados, la recaudación total del organismo fue de $579.594 millones y por los haberes de jubilados, de $25.257 millones.

La ley 27.743, de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (propuesta por el actual Gobierno), provocó un aumento de la cantidad de personas retenidas, aunque no en la magnitud de la cual se hablaba durante el debate en el Congreso. Con el cambio, volvieron a permitirse las deducciones por cónyuge y por hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo, algo que no se permitía en el esquema de la reforma hecha durante el gobierno de Alberto Fernández. También volvieron a habilitarse -con límites predefinidos- las deducciones por varios gastos, como los médicos o los de educación. Eso puede haber provocado una amortiguación del efecto de la baja del piso de ingresos para tributar.

Quiénes tributan ahora

Durante el actual primer semestre de 2026, el impuesto a las ganancias alcanza a los empleados con un salario neto superior a $2.490.038, que equivale a una remuneración bruta de $3.000.045, si no tienen familiares a cargo, ni aplican deducciones por gastos. Si se declaran deducciones por dos hijos menores de 18 años, el piso salarial para tributar es de $2.897.848 (neto) o $3.491.384 (bruto). Y, por citar otro ejemplo, si además de dos hijos se deduce a la persona cónyuge (prácticamente no debe tener ingresos propios), el importe es de $3.302.179 (neto) y de $3.952.152 (bruto).

En el caso de los jubilados (no solo los del régimen de la Anses, sino también los de cualquier sistema vigente en el país), rige un ingreso mínimo especial para el pago de Ganancias, siempre que se cumpla con determinadas condiciones, como la de no tener un patrimonio alcanzado por el impuesto a los Bienes Personales. Según la ley, ese mínimo equivale al haber mínimo de la Anses multiplicado por ocho. En el actual mayo, la cifra es de $3.145.393. Ese es el ingreso neto piso para tributar, si no se declaran deducciones. El importe se actualiza mes a mes.