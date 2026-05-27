Cadillac evalúa despedir a Valtteri Bottas de la Fórmula 1 y ya tendría un reemplazante para 2027

Luego de su regreso a la Fórmula 1 tras ser piloto de reserva de Mercedes en 2025, Valtteri Bottas tendría los días contados en la escudería Cadillac. El piloto de 36 años no habría cumplido con los resultados que esperaban de él y hasta ya tendría un reemplazante.

Según se publicó este miércoles Bild, de Alemania y Sky Sport Italia, los jefes del equipo Cadillac no estarían muy insatisfechos con las actuaciones del finlandés de 36 años, ya que no sumó puntos y encadena una racha de finales bajos. Por este motivo, Bottas estaría en la cuerda floja de cara a la próxima temporada.

Valtteri Bottas no sacó puntos en lo que va de la temporada y desde Cadillac no estarían conformes con su rendimiento Jacques Boissinot - The Canadian Press

Junto a Sergio Pérez, Cadillac confió en la experiencia del expiloto de Mercedes para construir una base sólida en el nuevo equipo estadounidense de Fórmula, pero el finlandés no entregó los resultados que se esperaban de él.

Bottas todavía no sacó ningún punto en las cinco carreras que van de la temporada al igual que otros cuatro pilotos: Sergio Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso y Nico Hulkenberg. En lo que va del año no convenció en ninguna de sus actuaciones. Fue 19° en Australia y en Japón, 13° en China, 18° en Miami y 16° en Canadá.

Y fue justamente en la última carrera en la que se puso la vista fina sobre Bottas. El experimentado piloto fue superado constantemente por Pérez durante la clasificación. El mexicano fue 0s843 más rápido que el finlandés, quien terminó último en la sesión.

Valtteri Bottas y Sergio Pérez, los dos pilotos de la nueva escudería estadounidense MARTIN KEEP - AFP

Durante la carrera, Pérez ocupaba la posición 15 cuando sufrió un problema en la suspensión delantera derecha y se vio obligado a abandonar. En ese momento, Bottas era 17°, a más de 50s de su compañero de equipo. Entre los pilotos que completaron la carrera, el finlandés se ubicó decimosexto posición, a 43 segundos de Lance Stroll.

Bottas, que debutó en la Fórmula 1 en 2013, tiene 10 victorias en la máxima categoría (3.98 %), con 20 pole positions (7.97 %), 19 vueltas rápidas (7.57 %), 67 podios (26.69 %) y un total de 1 797 puntos

Para Bottas, el Gran Premio de Mónaco de la próxima semana del 5 al 7 de junio comenzará una evaluación. Si no mejora su rendimiento, podría ser apartado para 2027, y en su lugar ingresaría Colton Herta, que es el piloto de reserva de Cadillac y del que se espera que ocupe uno de los asientos principales en un futuro no muy lejano. De este modo, podría ser ascendido antes como piloto principal.

Sin embargo, hay una traba que no le permitiría reemplazar a Bottas en lo inmediato. El estadounidense de 26 años aún no tiene suficientes puntos para obtener la superlicencia y necesita sumar cinco más para asegurar la habilitación. Por eso, disputa la temporada de Fórmula 2 con Hitech y necesita terminar el campeonato al menos en octava posición. Actualmente, Herta ocupa el 12.º lugar en la clasificación, con 16 puntos.