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FRESCO, Arturo
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FRESCO, Arturo. - Salvador Bello y Agustina Laurnagaray despiden a su gran amigo y acompañan a Mechi, Lolo y Juan Cruz en este doloroso momento y piden una oración en su memoria. Te vamos a extrañar Arturo.
✝ FRESCO, Arturo, q.e.p.d. - Arturo y Sofía Bas, sus hijos Arturín, Joaquín y Luli y Pedro y sus nietos Santiago y Miguel despedimos al querido Arturo con mucho amor, recordando los años de hermandad compartidos. Acompañamos a Mechi, Arturito y Juan Cruz.
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